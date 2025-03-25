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Эстонскую светскую львицу, ранее отрицавшую слухи о новом спутнике, заметили в аэропорту с мужчиной

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Фото статьи
Фото: Madis Veltman

Бригита Антон опровергает информацию о том, будто она отправилась в совместную поездку со своим предполагаемым спутником из аэропорта Таллинна. «В аэропорту я встретила много знакомых…» - отмечает она.

В начале марта редакция Elu24 писала о слухах, будто владелица салона красоты Бригита Антон, ранее появлявшаяся в СМИ как спутница актера Яна Ууспыльда, теперь якобы состоит в новых отношениях. Избранником женщины называют предпринимателя в сфере недвижимости Симара Селезова.

«Они путешествуют вместе и проводят время друг с другом. Непонятно, почему они скрывают эти отношения - ведь оба очень красивые люди», - сообщил тогда редакции источник.

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