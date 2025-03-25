ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как создавались самые стильные сумки Таллиннской недели моды

Эти уникальные красные statement-сумки стали результатом необычного сотрудничества и были на модном шоу всего у 12 человек. Как они были созданы и кто их авторы? Смотрите в галерее!

Это сотрудничество возникло на Неделе моды - у бренд-менеджера Piper-Heidsieck в Эстонии Трийн Савил появилась идея создать что-то необычное и уникальное. Вместе с создательницей сумок IGLA Марией Нестренко была разработана эксклюзивная сумка Piper - аксессуар из качественной растительно окрашенной кожи, который сочетает элегантность и функциональность. Приглашенные гости получили возможность создать эту уникальную сумку своими руками.

В сотрудничестве с организаторами Таллиннской недели моды Piper собрал гостей, любящих шампанское и дизайн, и создал мастер-класс в ресторане Fotografiska с уникальной атмосферой.

Настроение было необыкновенным, полным вдохновения, волнения и хорошего вкуса. Каждый участник под руководством Марии сшил свою сумку, в которую добавил небольшие детали, отражающие его личный стиль и уникальность.

Для изготовления сумки использовалась качественная растительно окрашенная кожа, все швы были выполнены вручную специальными седельными стежками, а в разговоре Мария рассказывала, что именно так, например, создаются знаменитые дорогие сумки Hermès.

Мария, у которой уже есть большой опыт в организации мастер-классов, подтвердила, что с созданием сумки справится каждый. Участники в конце вечера радостно заметили, что, несмотря на то, что некоторые моменты были действительно сложными, швейные иголки не всегда хотели сотрудничать - кончики пальцев немного поболели, но все были очень счастливы, когда сумки были готовы, и все пообещали носить их с большой заботой.

На мероприятии присутствовали несколько известных фигур из мира моды и творчества, включая Марселу Деллароле, Хелину Рейнфельт, Кристьяану Мере, Викторию Тяэкер-Сисаск, Марию-Хелеэн Пену, Карла-Кристофа Ребане, Геттер Лехтмаа, Марка-Анатолия Эйна, Анастасию Балак, Мэрилин Сипелгас, Туули Маасикас и Трийн Пальмипуу.