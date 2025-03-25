НЕВЕРОЯТНО! Что случится, если пилот забудет паспорт дома?

22 марта в полдень 257 пассажиров рейса UA 198, следовавшего из Лос-Анджелеса в Шанхай, успешно добрались до воздушного пространства над Тихим океаном, но чуть более двух часов после взлета Boeing 787 Dreamliner развернулся обратно. Причина? Как сообщает газета Independent, выяснилось, что один из пилотов воздушного судна забыл паспорт дома.

Раздражённые пассажиры жаловались в соцсетях, что нежелательная остановка в Сан-Франциско длится уже шестой час и что такая ситуация совершенно неприемлема. По данным СМИ, United Airlines предоставила каждому пассажиру ваучер на питание стоимостью 15 долларов и назвала причиной незапланированной посадки в Сан-Франциско «непредвиденные обстоятельства, связанные с экипажем». Пассажиры добрались до Шанхая с новым экипажем только в первый час 24 марта.