Как не стать жертвой грабителей в поездке: эксперт по безопасности дал совет туристам

Он пояснил, что воры, как правило, тщательно выбирают своих жертв, визуально оценивая их внешний вид и багаж. Потому ходить с дизайнерской сумкой, по сути, все равно, что носить табличку с надписью «Ограбь меня».

«Брендовая сумка или сверкающе чистый чемодан притягивают воров и наводят на мысль, что внутри вы можете хранить что-то дорогое. Если преступники увидят брендовую или новую сумку, они подумают, что в ней находятся ценные вещи, такие как телефон, фотоаппарат, паспорт и деньги», - рассказал Эванс.

Эванс отметил, что преступников, как правило, привлекают самые легкие и прибыльные возможности, потому с наибольшей вероятностью они нацелятся на туристов с дорогим багажом. Эксперт добавил, что старая, грязная или немного рваная сумка наоборот подсознательно натолкнет вора на мысль о том, что ваш багаж вам безразличен, а это значит, что внутри нет ничего ценного.

Пол Эванс в связи с этим рекомендует путешественникам сделать свой рюкзак или чемодан менее привлекательным, чтобы снизить риск ограбления. В частности, он посоветовал перед поездкой «натереть багаж» грязью или немного его «затереть», чтобы создавалось впечатление, будто сумке уже много лет.