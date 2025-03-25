Канье Уэст уехал из США после скандалов с Ким Кардашьян и Бейонсе

Люди из окружения музыканта уверяют, что пребывание в столице Японии заставляет Уэста чувствовать себя полностью спокойным, в то время как Лос-Анджелес может стать для него триггером.

Что касается Бьянки Цензори, которая в последние несколько дней жила в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде, то она выселилась оттуда 24 марта. Неизвестно, полетит ли она к мужу на фоне их супружеских неурядиц.

Последние выходки 24-кратного обладателя премии «Грэмми» в социальных сетях начались 15 марта, когда он вступил в жаркий спор с бывшей женой Ким Кардашьян из-за выпуска песни с участием их старшей дочери Норт, Кристиана «Кинга» Комбса и Шона «Дидди» Комбса. Рэпер загрузил предполагаемый скриншот текстовой переписки между ним и Ким, где обсуждалась торговая марка имени 11-летней девочки.

«Я отправила документы, чтобы ее не было в песне Дидди, чтобы защитить ее. Один человек должен зарегистрировать торговую марку!» - писала Кардашьян.

Канье ей пригрозил: «Измени их, или я пойду войной. И никто из нас не оправится от публичных последствий. Тебе придется убить меня».

Он обвинил «банду Кардашьян» в ограничении его родительских прав и попытке посадить его в тюрьму.

В свете последних событий Ким хочет держать детей подальше от противоречивого поведения их отца и не желает, чтобы Норт профессионально связывала себя с Дидди. Она задумывается лишить экс-супруга права совместной опеки над их четырьмя детьми: Норт, девятилетний Сейнт, семилетняя Чикаго и пятилетний Псалм.

Кардашьяны - не единственная влиятельная семья, которую в соцсетях разнес Уэст. Досталось и Jay-Z с Бейонсе: артист раскритиковал интеллект семилетних близнецов пары - Руми и Сэра. Отец Бейонсе, Мэтью Ноулз, парировал, что люди платят за глупость, особенно в музыкальной индустрии.

«Я надеюсь, что Канье получит необходимую ему помощь в плане психического здоровья», - подчеркнул он.

Бейонсе с мужем уже обсуждали, как справиться с этой ситуацией, будь то в частном порядке или в юридическом. Инсайдеры не исключают, что Канье может грозить иск.