Что делать, если материнство и роль домохозяйки наносят вред психическому здоровью?

«Я считаю, что мы должны начать с понимания того, что ценность и значимость женщины не должны ограничиваться только ее ролью матери или домохозяйки. Женщина в целом заслуживает уважения и поддержки - независимо от того, какие роли она решает принять или какие отношения строить или не строить», - сказала в интервью изданию Philstar.com многократно награжденная международная наставница и автор бестселлеров Майке Селис.