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Что делать, если материнство и роль домохозяйки наносят вред психическому здоровью?

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Семья на первом месте - этот принцип стал основой жизни для женщин, выбравших роль матери и хранительницы домашнего очага. Но за ощущением выполненного долга часто скрываются подавленные желания и забытые собственные потребности.

«Я считаю, что мы должны начать с понимания того, что ценность и значимость женщины не должны ограничиваться только ее ролью матери или домохозяйки. Женщина в целом заслуживает уважения и поддержки - независимо от того, какие роли она решает принять или какие отношения строить или не строить», - сказала в интервью изданию Philstar.com многократно награжденная международная наставница и автор бестселлеров Майке Селис.

По ее словам, женщины часто сами ограничивают себя и свою ценность рамками выбранной семейной роли, отказываясь при этом от многого другого.

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