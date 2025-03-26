Новейшие технологии плотно вошли в нашу жизнь, и с каждым днем они только совершенствуется. Роботы-курьеры - уже не новинка для жителей Таллинна, но все равно многие удивляются, увидев этих милашек в работе. А как же заказать доставку, чтобы товары привезла эта белая обаятельная машина - именно таким вопросом задалась столичная семья.
«ОНИ ТАКИЕ МИЛЫЕ!» ⟩ Жители Таллинна интересуются: как заказать доставку из ресторана роботом-курьером?
Виктория и Алексей рассказывают, что, сталкиваясь роботами-курьерами, всегда останавливаются и завороженно за ними наблюдают: «Они такие милые! Ну как можно пройти мимо?» - говорит Виктория.
При этом пара заметила, что на некоторых роботах-курьерах несколько месяцев назад появились наклейки фирмы Bolt. «Иногда мы заказываем доставку из кафе через приложение, но всегда заказ привозят люди. Интересно, можно ли выбрать, чтобы заказ привез именно робот-курьер? - интересуется Алексей, добавляя, - Мы бы даже прошлись с ним по его маршруту - просто чтобы понаблюдать».
Руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас объясняет, что заказать доставку из кафе или ресторанов роботом-курьером нельзя. «Через приложение можно заказать доставку товаров роботом-курьером из трех магазинов Bolt Market: Mustika, Pallasti и Toompuiestee», - говорит он.
Ялакас поясняет, что после завершения покупок в приложении перед оплатой клиент должен выбрать способ доставки - там указана опция «Доставка роботом».
Представитель Bolt Food добавляет, что в данный момент предприятие сосредоточено именно на заказах из магазинов Bolt Market и анализирует, как в будущем можно расширить возможности заказов с помощью роботов-курьеров.
По его словам, в настоящее время роботы-курьеры выполняют заказы в радиусе до 3 километров от выбранного магазина.