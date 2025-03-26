«ОНИ ТАКИЕ МИЛЫЕ!» Жители Таллинна интересуются: как заказать доставку из ресторана роботом-курьером?

Виктория и Алексей рассказывают, что, сталкиваясь роботами-курьерами, всегда останавливаются и завороженно за ними наблюдают: «Они такие милые! Ну как можно пройти мимо?» - говорит Виктория.

При этом пара заметила, что на некоторых роботах-курьерах несколько месяцев назад появились наклейки фирмы Bolt. «Иногда мы заказываем доставку из кафе через приложение, но всегда заказ привозят люди. Интересно, можно ли выбрать, чтобы заказ привез именно робот-курьер? - интересуется Алексей, добавляя, - Мы бы даже прошлись с ним по его маршруту - просто чтобы понаблюдать».

Руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас объясняет, что заказать доставку из кафе или ресторанов роботом-курьером нельзя. «Через приложение можно заказать доставку товаров роботом-курьером из трех магазинов Bolt Market: Mustika, Pallasti и Toompuiestee», - говорит он.

Ялакас поясняет, что после завершения покупок в приложении перед оплатой клиент должен выбрать способ доставки - там указана опция «Доставка роботом».

Представитель Bolt Food добавляет, что в данный момент предприятие сосредоточено именно на заказах из магазинов Bolt Market и анализирует, как в будущем можно расширить возможности заказов с помощью роботов-курьеров.

По его словам, в настоящее время роботы-курьеры выполняют заказы в радиусе до 3 километров от выбранного магазина.