ШИКАРНЫЕ КАДРЫ Эстонский специалист по питанию ждет четвертого ребенка

«Всего через несколько недель нас станет больше», – пишет Вивика Вирве в Facebook и делится прекрасными фотографиями.

У Вивики и ее спутника жизни Райна скоро родится второй общий ребенок. Однако для Вивики это будет уже четвертый ребенок, так как от предыдущего брака у нее двое детей.

Вивика и Райн познакомились в начале 2019 года. В октябре 2022 года у них родился первый общий ребенок, которому дали звучное имя – Тайгер Риксвард Брайден Брандт. Сын появился на свет дома, роды прошли прекрасно. Вивика тогда рассказала порталу Elu24, что осознанно выбрала домашние роды. «У меня не было никаких страхов, так как двое моих детей также родились дома, и для меня это самый безопасный вариант», – сказала она.

Издание Õhtuleht сообщает, что и в этот раз Вивика планирует рожать дома.