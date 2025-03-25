«Эта женщина оторвана от реальности»: бывший редактор популярного модного глянца высказался о Меган Маркл

Картер рассказал газете, что героиней одной из последних обложек Vanity Fair перед его уходом стала именно Маркл. По его словам, инициатива исходила от редактора Джейн Саркин, которая предложила посвятить выпуск актрисе.

Картер отметил, что на тот момент понятия не имел, кто она такая, и не был знаком с сериалом «Форс-мажоры», в котором она снималась. Однако, узнав, что Меган встречается с принцем Гарри, согласился.

В ходе же интервью для статьи Маркл, по словам Грейдона, выразила удивление и недовольство тем, что в центре внимания оказались ее отношения с принцем, а не благотворительная деятельность. «Эта женщина, кажется, немного оторвана от реальности», - иронично охарактеризовал герцогиню журналист.

Меган Маркл на обложке журнала Vanity Fair. Фото: Cap/plf

Кроме того, Картер, который был близким другом принцессы Дианы, высказал свое мнение о том, как она могла бы отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг принца Гарри (в 2020 году Гарри и Меган отказались от титулов и покинули Англию).

Он считает, что Диана не одобрила бы поступки своего сына и его супруги. Особенно ее огорчило бы то, как сильно Гарри отдалился от своей семьи: «Я думаю, она была бы очень расстроена из-за того, что ее сына так надолго оторвали от семьи, особенно от брата и отца».

Ранее журналист уже критиковал герцогиню Сассекскую. В 2023 году он предположил, что их брак с принцем Гарри может оказаться недолговечным. По его мнению, Маркл обвела принца вокруг пальца и, получив титул, известность и деньги, потеряет к нему интерес.