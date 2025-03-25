Назван необычный регион для отдыха в Греции: «Это как шаг назад во времени»

«Вам нужен автомобиль, чтобы как следует исследовать Загори. Деревни разбросаны по горам, и до некоторых из самых захватывающих видов невозможно добраться общественным транспортом», - рассказал генеральный директор Rental Center Crete Гарри Анаплиотис.

По его словам, Загори является живой книгой истории.

«Загори - это как шаг назад во времени. Одна только архитектура стоит поездки - каменные особняки, мощеные дорожки и те невероятные мосты, построенные мастерами много веков назад», - добавил Анаплиотис.

Также в самом сердце Загори есть величественное ущелье Викос, которое имеет титул одного из самых глубоких каньонов в мире относительно своей ширины.

«Это зрелище, на которое стоит посмотреть: отвесные скалы падают в каньон, открывая впечатляющие виды и исключительные возможности для пеших прогулок для тех, кто стремится исследовать его пешком», - отмечают в Express.

В издании подчеркнули, что весной погода в Загоре является приятной, поэтому это идеальное время, чтобы туда поехать. Температура воздуха в среднем достигает от 10°C до 20°C с умеренными осадками, особенно в апреле, создавая их основные яркие цвета.