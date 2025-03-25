ФОТОНОВОСТЬ «Как две капли воды!» Снимок, опубликованный Кармен Йоллер с Рийной Сиккут, наделал много шума в соцсетях

Несколько дней назад стало известно, что новым министром социальных дел станет Кармен Йоллер. Вчера она опубликовала в соцсетях забавный снимок, на котором позирует вместе с бывшим министром здравоохранения и членом Рийгикогу Рийной Сиккут.