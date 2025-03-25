В соцсетях считают, что бывший министр здравоохранения Рийна Сиккут и новый министр социальных дел Кармен Йоллер похожи как две капли воды!
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Как две капли воды!» Снимок, опубликованный Кармен Йоллер с Рийной Сиккут, наделал много шума в соцсетях
Несколько дней назад стало известно, что новым министром социальных дел станет Кармен Йоллер. Вчера она опубликовала в соцсетях забавный снимок, на котором позирует вместе с бывшим министром здравоохранения и членом Рийгикогу Рийной Сиккут.