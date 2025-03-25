Секс-символ Голливуда впервые стал отцом

«Добро пожаловать в этот мир, малыш. Оскар Александр Вествик», - подписал публикацию Эд, раскрыв имя сына.

О помолвке Эда и Эми, фотомодели и актрисы индийского кино, стало известно в январе прошлого года. В августе они сыграли свадьбу в Италии, а в октябре сообщили, что ждут ребенка.

Для актера этот ребенок стал первым, в то время как у 33-летней Джексон уже есть пятилетний сын. Ранее она была помолвлена с наследником миллионера Андреаса Панайоту Джорджем, но рассталась с ним незадолго до встречи с Эдом.

Эд Вествик недолго был женат на актрисе Рени Даймонд, а с 2008 по 2010 год встречался с коллегой по съемкам Джессикой Зор. В 2020 году у него также был роман с моделью Тамарой Франческони.