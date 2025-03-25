Известная актриса рассказала, как похудела с помощью Ozempic

43-летняя актриса-комик Эми Шумер пополнила ряды звезд, которые отметились стремительным похудением. Однако, в отличие от коллег, она не стала рассказывать, что до седьмого пота занималась в спортзале или худела на жестких диетах. В Instagram знаменитость поделилась видео, где откровенно призналась, что сбросить вес ей помогли специальные препараты.

По словам Эми, три года назад она пыталась худеть с помощью семаглудита Wegovy, однако ее организм не смог его принять

«Меня как будто рвало, я не могла с этим справиться. Я не знаю, изменили ли они формулу или что-то еще», - вспоминает она.

После этого случая она записалась на прием в онлайн-клинику, где ей прописали два гормона, эстроген и прогестерон, для лечения симптомов перименопаузы. Актриса также начала принимать Mounjaro, препарат GLP-1 для диабета 2 типа, который также часто назначают для снижения веса. Его действие аналогично тому, что делает с организмом суперпопулярный у звезд «Оземпик».

В совокупности все ее новые лекарства дали положительные результаты.

«Мои симптомы перименопаузы исчезли. Мои волосы стали гуще, моя кожа лучше, у меня больше энергии. Я хочу больше заниматься, если вы понимаете, о чем я. Я говорю о сексе. Так что, да, это было здорово. Mounjaro было здорово», - говорит Шумер.

Она отметила для поклонников, что Mounjaro обычно не покрывается страховкой, если только у человека не диагностирован диабет или, как пошутила, «тяжелое ожирение».

«Но у меня действительно хороший опыт, поэтому я хотела быть честной с вами об этом», - добавила актриса.