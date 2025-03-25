В пятницу в социальных сетях распространилось видео, на котором видно автомобиль Bolt без колес. Как выяснилось, это дело рук вора. «Мы сотрудничаем с полицией, чтобы найти преступника», - сообщил представитель Bolt.
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ВИДЕО ⟩ «Куда делись шины?» В Таллинне заметили автомобиль Bolt без колес
В редакцию Elu24 в пятницу поступило несколько сообщений об автомобиле Bolt без колес. «У арендного автомобиля Bolt сняли шины - похоже, кому-то срочно понадобились летние», - написал один из читателей, сославшись на видео, размещенное в Facebook.