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ВИДЕО «Куда делись шины?» В Таллинне заметили автомобиль Bolt без колес

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Автомобили Bolt Drive.
Автомобили Bolt Drive. Фото: Kristjan Teedema/Postimees

В пятницу в социальных сетях распространилось видео, на котором видно автомобиль Bolt без колес. Как выяснилось, это дело рук вора. «Мы сотрудничаем с полицией, чтобы найти преступника», - сообщил представитель Bolt.

В редакцию Elu24 в пятницу поступило несколько сообщений об автомобиле Bolt без колес. «У арендного автомобиля Bolt сняли шины - похоже, кому-то срочно понадобились летние», - написал один из читателей, сославшись на видео, размещенное в Facebook.

Автомобиль Bolt без колес.
Автомобиль Bolt без колес. Фото: Ekraanitõmmis Facebooki postitatud videost.
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