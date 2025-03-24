Жерар Депардье на скамье подсудимых

Истцы - помощница режиссера и работница по декорациям - утверждают, что во время съемок в пригороде Парижа Депардье неоднократно допускал в их адрес непристойные жесты и комментарии, нарушая их личные границы. По словам одной из них, актер «трогал ее за бедра и ягодицы», другой - «прижимался к ней» и отпускал «вульгарные фразы сексуального характера».

Депардье, обладающий гражданством России с 2013 года, отвергает обвинения и настаивает на своей невиновности. Его адвокаты подчеркивают, что дело касается не изнасилования, а сексуальных посягательств, и настаивают на «искаженном восприятии» поведения актера. Тем не менее, эта история, как и десятки других выдвинутых в последние годы обвинений, уже поставила под сомнение его репутацию.

Эпизод с «Зелеными ставнями» - лишь одна глава в длинном ряду обвинений против Депардье. С 2020 года более двадцати женщин заявили о неподобающем поведении со стороны актера. Среди них - актриса Шарлотта Арнуль, обвинившая его в изнасиловании, якобы произошедшем в 2018 году. Это дело до сих пор находится в стадии расследования, и официальные обвинения по нему пока не предъявлены.

Суд над Депардье проходит на фоне возрождающегося движения #MeToo во Франции, где многие годы в киноиндустрии замалчивались случаи насилия и домогательств. До недавнего времени французское общество, включая политическую и культурную элиту, часто закрывало глаза на поведение знаменитостей. Сам президент Эммануэль Макрон в прошлом высказывался в защиту Депардье, заявив, что «никогда не следует забывать заслуги человека».

Но теперь ситуация меняется. Французская прокуратура настроена серьезно, а общественное мнение требует справедливости. Судебное разбирательство, назначенное на два дня, проходит с учетом возраста и состояния здоровья обвиняемого - заседания ограничены по продолжительности, предусмотрены перерывы.

Процесс обещает стать поворотным не только для Депардье, но и для всей французской киноиндустрии. Он станет индикатором того, насколько серьезно Франция готова пересмотреть собственные культурные и моральные стандарты - и какой ценой.

С 2022 года Депардье не возращается в Россию, осудив вторжение в соседнюю Украину, хотя и сохраняет российское гражданство. Сейчас актер проживает в Бельгии.