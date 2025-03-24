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Женщину, дважды солгавшую своему возлюбленному о беременности, отправили за решетку

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Британке, которая дважды солгала своему возлюбленному о беременности, теперь предстоит провести некоторое время за решеткой, обдумывая свою жизнь. Обман женщины раскрылся лишь тогда, когда она пришла в родильное отделение с фальшивым животом.

23-летняя Либби Вернон была приговорена к шести месяцам лишения свободы за то, что неоднократно обманывала своего партнера, притворяясь беременной. В 2023 году Вернон познакомилась с мужчиной через мобильное приложение и солгала ему, что стала жертвой насилия со стороны бывшего бойфренда и ждет от него двойню. Новый возлюбленный, охваченный чувствами, согласился принять и воспитать детей от другого мужчины.

Вскоре Вернон сообщила, что один из малышей умер. По ее словам, причиной выкидыша стал редкий диагноз - удвоение матки. Пара вместе переживала утрату, но с нетерпением ждала рождения оставшегося в живых ребенка.

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