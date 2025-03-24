Женщину, дважды солгавшую своему возлюбленному о беременности, отправили за решетку

23-летняя Либби Вернон была приговорена к шести месяцам лишения свободы за то, что неоднократно обманывала своего партнера, притворяясь беременной. В 2023 году Вернон познакомилась с мужчиной через мобильное приложение и солгала ему, что стала жертвой насилия со стороны бывшего бойфренда и ждет от него двойню. Новый возлюбленный, охваченный чувствами, согласился принять и воспитать детей от другого мужчины.