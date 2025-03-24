ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ Актриса Юлия Ауг номинирована на премию EFTA

Об этом Ауг сообщила на своей странице в Facebook: «Только что узнала, что номинирована на премию EFTA - Estonian Film and Television Awards. Меня номинировали на лучшую женскую роль в сериале Reetur («Предатель» - прим.ред.). Большое спасибо всем, кто дал мне эту возможность».

Сериал рассказывает о том, как в 2004 году, незадолго до вступления Эстонии в НАТО, спецслужбы России предлагают сотрудничество работнику Министерства обороны Эстонии Альфреду Винту. Движимый корыстью и карьерными амбициями, Винт решается на государственную измену. Так начинается напряженная игра в кошки-мышки с майором Марко Арраком из разведки Эстонии.

Эстонская премия в области кинематографии и телевидения - это национальная кинопремия, которая отмечает достижения в сфере кино и телевидения. Она была учреждена в 2017 году и организована Эстонским институтом кино, Министерством культуры, фондом «Культурный капитал Эстонии» и медиагруппой Eesti Media.