ФОТО «История любви»: Меган Маркл поделилась милым снимком с детьми

«Каждый день - это история любви», - подписала 43-летняя Меган кадр, где стоит, держа одной рукой трехлетнюю дочь Лилибет, а другой обнимая пятилетнего сына Арчи. Судя по фото, которое было сделано в саду, семья занималась сбором урожая. При этом мать и дочь обе вышли на работу в соломенных шляпках. Лиц детей Меган, как обычно, не показала.

Бывшая голливудская актриса Меган Маркл и наследник британского престола принц Гарри поженились в 2018 году. Для нее этот брак стал вторым: ранее Маркл три года была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном.

В 2020 году в результате конфликта с двором Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от титулов, а затем покинули Англию. Семья обосновалась в Америке, где пытается построить собственный бизнес.​