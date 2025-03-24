В опубликованном в Instagram посте Катри рассказала, что решила отправиться в одиночное путешествие по Азии. Хотя планировала побывать в Новой Зеландии и Австралии, до этих стран она так и не добралась. Неожиданно на одном из небольших индонезийских островов ее укусило насекомое, после чего Катри заболела лихорадкой денге.

«На острове не было больницы, поэтому врач и медсестры приходили ко мне три раза в день, чтобы сменить капельницу и взять анализы крови. Через пару дней мои показатели ухудшились, и было принято решение доставить меня в больницу», - рассказала она.

Поскольку на острове не было ни автомобилей, ни медучреждений, Катри отвезли в медпункт на электрическом скутере. Утром следующего дня ее доставили в порт верхом на лошади, а затем переправили на соседний, более крупный остров на лодке. «Оттуда меня вертолетом доставили в больницу на Бали, где я провела следующую неделю на восстановлении».

Катри отмечает, что сейчас с ее здоровьем все в порядке. «Слабость чувствуется, но это вполне нормально», - добавила она. «Странным образом я получила именно то, о чем просила: новый опыт. Я не лежала в больнице 40 лет - видимо, решила наверстать упущенное».

В своем посте Теллер подчеркивает, насколько важна туристическая страховка. «Если вы не можете позволить себе страховку, значит, вы не можете позволить себе путешествие. Это были самые дорогие транспорт и проживание за всю поездку - и все это было покрыто. Нет ничего ценнее здоровья».