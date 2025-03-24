Могут ждать плачевные последствия: Глоба предостерег этот знак Зодиака

Первый важный этап: Юпитер в Раке с 10 июня (культура, дом и семейные ценности)

Первый важный этап начнется 10 июня, когда Юпитер войдет в знак Рака. Павел Глоба сообщает, что этот период будет благоприятным для вопросов, связанных с культурой, домом и семейными ценностями. На протяжении этого года, пока Юпитер будет находиться в Раке, многие смогут улучшить взаимопонимание с родными.

Новолуние в Раке 25 июня: юридические вопросы и сделки с недвижимостью

Следующий важный момент - Новолуние в Раке, которое состоится 25 июня. Это отличное время для решения юридических вопросов, таких как сделки с недвижимостью и оформление наследства. Используйте этот период для завершения важных задач и укрепления своих позиций. Также 12 августа станет благоприятным моментом для заключения контрактов и инвестиций в недвижимое имущество - время, подходящее для старта новых проектов.

Критический период: 10 января 2026 года (конфликты и экономическая нестабильность)

Тем не менее, 10 января 2026 года наступит критический период, когда возможны обострения конфликтов и ухудшение экономической обстановки. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям, так как ожидаются значительные изменения в политической и экономической сферах.

«Это отличное время для перемен к лучшему, однако следует быть осторожным и не ввязываться в сомнительные приключения, последствия которых могут оказаться неприятными. Если вы сможете сохранить рациональность и воспринимать происходящее с умом, то год Змеи станет отличной возможностью для личностного роста и позитивных изменений в жизни», - подчеркивает Глоба.