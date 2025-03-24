43-летняя Вера Брежнева закрутила новый роман

О новых отношениях исполнительницы звездный обозреватель рассказал на своем YouTube-канале. Со ссылкой на собственные источники блогер сообщил, что новым бойфрендом знаменитости стал киевлянин Иван Козак, пишет Unian.

Пока неизвестно, чем он занимается и при каких обстоятельствах познакомился со звездой. Но инсайдеры указывают, что ему примерно 30 лет, а значит, между ним и Брежневой значительная разница в возрасте. Также они добавили, что сам мужчина хвастался знакомым, что у него роман с певицей.

«Недолго думая, не тратила время зря, а нашла себе нового жеребца. О Вере Брежневой есть проверенная информация, что она некоторое время состояла в интимных отношениях с известным в Киеве парнем Иваном Козаком. Это уже после развода, когда переехала в Киев снова. Ему 30+ лет», - рассказал Беспалов и показал его фото.