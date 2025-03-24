Ведущая передачи Kuuuurija Катрин Луст сегодня отмечает третий день рождения своей дочери Оливии.
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ФОТО ⟩ Катрин Луст отмечает день рождения дочери: большого праздника в этом году не будет
«Три года назад моя жизнь изменилась навсегда! Никогда раньше я не испытывала такой радости, какую Оливия принесла в мою жизнь! С днем рождения, мой главнокомандующий солнечными лучами», - написала телеведущая и главный редактор Elu24 Катрин Луст в Facebook и поделилась милой фотографией с дня рождения Оливии.