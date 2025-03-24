ФОТО Катрин Луст отмечает день рождения дочери: большого праздника в этом году не будет

«Три года назад моя жизнь изменилась навсегда! Никогда раньше я не испытывала такой радости, какую Оливия принесла в мою жизнь! С днем рождения, мой главнокомандующий солнечными лучами», - написала телеведущая и главный редактор Elu24 Катрин Луст в Facebook и поделилась милой фотографией с дня рождения Оливии.