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Турагенты составили рейтинг «самых счастливых» пляжей в мире

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Лондонское туристическое агентство CV Villas придумало необычный метод для составления рейтинга самых счастливых пляжей мира. Тысячи фотографий в Instagram были проанализированы, используя технологию распознавания лиц. На самых счастливых пляжах мира было больше всего улыбок, пишет Express.

Пляж Ситжеса (Испания), который находится всего в 40 километрах от Барселоны, занял первое место с почти идеальным баллом счастья на пляже - 98,42.

Известный своим золотистым песком, живописной набережной с пальмами, 300 солнечными днями и оживленным сочетанием ресторанов и баров, Ситжес является фаворитом как среди местных жителей, так и среди туристов. Это одно из лучших мест для однодневной поездки, чтобы сбежать от хаоса столицы.

На втором месте - пляж Фалезия в Албуфейре, Португалия. По словам редактора Time Out Travel Грейс Бирд: «Если бы на Марсе был пляж, он выглядел бы как Прайя-да-Фалезия на закате».

На третьем месте находится еще один испанский счастливый пляж - Порт-де-Сольер, расположенный на северо-западном побережье Майорки.

Топ-10 самых «счастливых» пляжей мира:

  1. Пляж Сиджес, Испания
  2. Пляж Фалесия, Португалия
  3. Пляж Порт-де-Сольер, Испания
  4. Россили Бэй, Уэльс
  5. Касвелл Бэй, Уэльс
  6. Пляж Саблет, Франция
  7. Пляж Дона Ана, Португалия
  8. Пляж Вале-де-Сентеанес, Португалия
  9. Пляж Элафониси, Греция
  10. Ай Хелис, Греция
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