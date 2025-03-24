Турагенты составили рейтинг «самых счастливых» пляжей в мире

Пляж Ситжеса (Испания), который находится всего в 40 километрах от Барселоны, занял первое место с почти идеальным баллом счастья на пляже - 98,42.

Известный своим золотистым песком, живописной набережной с пальмами, 300 солнечными днями и оживленным сочетанием ресторанов и баров, Ситжес является фаворитом как среди местных жителей, так и среди туристов. Это одно из лучших мест для однодневной поездки, чтобы сбежать от хаоса столицы.

На втором месте - пляж Фалезия в Албуфейре, Португалия. По словам редактора Time Out Travel Грейс Бирд: «Если бы на Марсе был пляж, он выглядел бы как Прайя-да-Фалезия на закате».

На третьем месте находится еще один испанский счастливый пляж - Порт-де-Сольер, расположенный на северо-западном побережье Майорки.

Топ-10 самых «счастливых» пляжей мира:

Пляж Сиджес, Испания Пляж Фалесия, Португалия Пляж Порт-де-Сольер, Испания Россили Бэй, Уэльс Касвелл Бэй, Уэльс Пляж Саблет, Франция Пляж Дона Ана, Португалия Пляж Вале-де-Сентеанес, Португалия Пляж Элафониси, Греция Ай Хелис, Греция