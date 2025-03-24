Лондонское туристическое агентство CV Villas придумало необычный метод для составления рейтинга самых счастливых пляжей мира. Тысячи фотографий в Instagram были проанализированы, используя технологию распознавания лиц. На самых счастливых пляжах мира было больше всего улыбок, пишет Express.
Турагенты составили рейтинг «самых счастливых» пляжей в мире
Пляж Ситжеса (Испания), который находится всего в 40 километрах от Барселоны, занял первое место с почти идеальным баллом счастья на пляже - 98,42.
Известный своим золотистым песком, живописной набережной с пальмами, 300 солнечными днями и оживленным сочетанием ресторанов и баров, Ситжес является фаворитом как среди местных жителей, так и среди туристов. Это одно из лучших мест для однодневной поездки, чтобы сбежать от хаоса столицы.
На втором месте - пляж Фалезия в Албуфейре, Португалия. По словам редактора Time Out Travel Грейс Бирд: «Если бы на Марсе был пляж, он выглядел бы как Прайя-да-Фалезия на закате».
На третьем месте находится еще один испанский счастливый пляж - Порт-де-Сольер, расположенный на северо-западном побережье Майорки.
Топ-10 самых «счастливых» пляжей мира:
- Пляж Сиджес, Испания
- Пляж Фалесия, Португалия
- Пляж Порт-де-Сольер, Испания
- Россили Бэй, Уэльс
- Касвелл Бэй, Уэльс
- Пляж Саблет, Франция
- Пляж Дона Ана, Португалия
- Пляж Вале-де-Сентеанес, Португалия
- Пляж Элафониси, Греция
- Ай Хелис, Греция