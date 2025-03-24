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ФОТО Минус 190 кг после трагедии: женщина так изменилась, что родные ее не узнали

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

31-летняя Таня Сантьяго - живой пример того, что сила воли и решимость способны полностью изменить жизнь. Еще несколько лет назад она весила более 260 килограммов, носила одежду размера 7XL. Трагедия заставила ее изменить свою жизнь.

31-летняя Таня признается, что с годами ее пищевые привычки вышли из-под контроля - в основном это была нездоровая, бедная питательными веществами еда и огромные порции.

Анализируя прошлое, она говорит, что ежедневно съедала в одиночку столько же, сколько съедает семья из шести человек. Ходьба давалась с трудом. А потом наступил 2020 год, когда ее жизнь потрясла самая тяжелая из возможных потерь - из-за проблем со здоровьем, вызванных лишним весом, Таня потеряла ребенка, которого вынашивала.

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