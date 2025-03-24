31-летняя Таня Сантьяго - живой пример того, что сила воли и решимость способны полностью изменить жизнь. Еще несколько лет назад она весила более 260 килограммов, носила одежду размера 7XL. Трагедия заставила ее изменить свою жизнь.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Минус 190 кг после трагедии: женщина так изменилась, что родные ее не узнали
31-летняя Таня признается, что с годами ее пищевые привычки вышли из-под контроля - в основном это была нездоровая, бедная питательными веществами еда и огромные порции.