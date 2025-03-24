ФОТО Минус 190 кг после трагедии: женщина так изменилась, что родные ее не узнали

31-летняя Таня признается, что с годами ее пищевые привычки вышли из-под контроля - в основном это была нездоровая, бедная питательными веществами еда и огромные порции.

Анализируя прошлое, она говорит, что ежедневно съедала в одиночку столько же, сколько съедает семья из шести человек. Ходьба давалась с трудом. А потом наступил 2020 год, когда ее жизнь потрясла самая тяжелая из возможных потерь - из-за проблем со здоровьем, вызванных лишним весом, Таня потеряла ребенка, которого вынашивала.