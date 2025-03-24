Зудящую сыпь не следует чесать, но новое исследование показывает, что в этом может быть и польза

Чесать зудящую сыпь кажется таким приятным, потому что это вызывает легкую боль, которая временно отвлекает мозг от ощущения зуда. Боль приводит к высвобождению в мозге серотонина, так называемого гормона счастья. Согласно недавнему исследованию, у чесания, помимо известных негативных последствий, есть и неожиданные преимущества.