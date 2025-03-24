Чесать зудящую сыпь кажется таким приятным, потому что это вызывает легкую боль, которая временно отвлекает мозг от ощущения зуда. Боль приводит к высвобождению в мозге серотонина, так называемого гормона счастья. Согласно недавнему исследованию, у чесания, помимо известных негативных последствий, есть и неожиданные преимущества.
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Зудящую сыпь не следует чесать, но новое исследование показывает, что в этом может быть и польза
«Чесание часто приносит удовольствие. Это указывает на то, что в процессе эволюции это поведение развилось из-за пользы организму. Наше исследование помогает объяснить этот парадокс», - заявил ведущий автор исследования доктор Дэниел Каплан, профессор дерматологии и иммунологии Питтсбургского университета.