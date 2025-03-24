«Такое решение было принято после того, как стало известно, что участники этого коллектива, хотя и покинули Россию после начала войны, в последнее время вновь начали выступать в этой стране. Учитывая эту информацию и придерживаясь нашей твёрдой позиции, мы вынуждены прекратить сотрудничество с данным коллективом

Наша позиция ясна и недвусмысленна: Россия - страна-агрессор, и ни один артист, который после начала войны продолжает свою деятельность в этой стране, для нас неприемлем. Мы поддерживаем Украину и ее борьбу за свободу, а также выражаем солидарность со всеми, кто выступает против агрессии и несправедливости», - говорится на Piletilevi.