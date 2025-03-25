ГОРОСКОП НА 25 МАРТА Тельцов ждут успехи на работе, а Девам стоит проявить снисходительность к близким

Дева

Девам стоит проявить снисходительность к близким. Это не самый подходящий день для того, чтобы воспитывать родственников или руководить поступками друзей. Ваши идеи действительно очень хороши, но пройдет некоторое время прежде, чем они будут оценены окружающими. Проявляйте инициативу, но не навязывайте своего мнения – это позволить добиться перемен к лучшему в романтических отношениях.

Можно заниматься привычной работой, доводить до конца ранее начатые проекты. За новые дела браться не стоит – пока вы не в состоянии правильно оценить возможности потенциальных союзников, а вот конкурентов склонны недооценивать. Хороший день для путешествий и изучения иностранных языков.

Весы

Не ждите легких побед. Вы наделены всеми качествами, необходимыми для успеха в этот сложный день, но приложить усилия и проявить изобретательность все же придется. Вряд ли вам покажутся увлекательными дела, которые отнимут массу времени; не позволяйте себе лениться и откладывать решение важных вопросов, иначе более расторопные конкуренты вырвутся вперед. Финансовая картина не слишком благоприятна, но разумной экономии будет достаточно, чтобы не оказаться на мели.

Сложным будет день для влюбленных, да и новые романтические увлечения принесут скорее страдания, чем радость. Постарайтесь спокойно обдумать происходящее, принимая во внимание всю имеющуюся информацию; шанс исправить ситуацию есть, но для этого нужно потрудиться.

Скорпион