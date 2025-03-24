Ученые дали точный ответ: как часто нужно мыть пол и пылесосить

То, что люди называют пылью, на самом деле являются жесткими частицами, размеры которых колеблются от 10 до 0,01 микрона. Когда они меньше 10 микрон, могут свободно перемещаться в пространстве. Именно эту пыль, летающую в воздухе, мы хорошо видим в солнечные дни. Как только пыль достигает размера около 50 микрон, начинает оседать на различных поверхностях.

Сама по себе пыль тоже не появляется. Хотя часто можно так и подумать. Он формируется из перьев, перхоти, шерсти - от жизнедеятельности домашних животных и человека. Сюда же нужно добавить частицы мошек и насекомых, кружащихся на кухне над продуктами или в других комнатах над растениями. Еще пыль может формироваться из фрагментов кожи и волос человека, из частиц стекловолокна, нейлона, бумаги, тканей - все это мы используем в быту, пишет TSN.

Самое неприятное в этом то, что у пыли живут пылевые клещи, которые настолько маленькие, что практически невидимы для человеческого глаза. Они живут в каждой квартире или в частном доме. Для человека очень опасны отходы их жизнедеятельности.

Еще одна опасность кроется в том, что пылинки способны впитывать практически любые вещества, которые могут попасть в помещение. Поэтому часто посреди них содержится практически вся таблица Менделеева.

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