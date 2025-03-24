В современном мире остается совсем немного времени на частую уборку в доме. Поэтому большинство жителей Эстонии пылелосят и моют пол раз в неделю.
Ученые дали точный ответ: как часто нужно мыть пол и пылесосить
То, что люди называют пылью, на самом деле являются жесткими частицами, размеры которых колеблются от 10 до 0,01 микрона. Когда они меньше 10 микрон, могут свободно перемещаться в пространстве. Именно эту пыль, летающую в воздухе, мы хорошо видим в солнечные дни. Как только пыль достигает размера около 50 микрон, начинает оседать на различных поверхностях.
Сама по себе пыль тоже не появляется. Хотя часто можно так и подумать. Он формируется из перьев, перхоти, шерсти - от жизнедеятельности домашних животных и человека. Сюда же нужно добавить частицы мошек и насекомых, кружащихся на кухне над продуктами или в других комнатах над растениями. Еще пыль может формироваться из фрагментов кожи и волос человека, из частиц стекловолокна, нейлона, бумаги, тканей - все это мы используем в быту, пишет TSN.
Самое неприятное в этом то, что у пыли живут пылевые клещи, которые настолько маленькие, что практически невидимы для человеческого глаза. Они живут в каждой квартире или в частном доме. Для человека очень опасны отходы их жизнедеятельности.
Еще одна опасность кроется в том, что пылинки способны впитывать практически любые вещества, которые могут попасть в помещение. Поэтому часто посреди них содержится практически вся таблица Менделеева.
Как часто нужно убирать: что говорят ученые
Учеными было проведено исследование, в ходе которого изучалось состояние нескольких тысяч квартир. Как показал анализ, благодаря влажной уборке действительно можно значительно снизить количество летающих в воздухе пылевых частиц. Однако уже через три дня их число снова возвращается к первоначальному значению.
То есть, по результатам исследования, убирать в квартире или доме нужно дважды в неделю. И уборка включает в себя использование пылесоса, мытье полов и протирание пыли на всех поверхностях. Особенно важно это в том случае, когда в доме живут маленькие дети, домашние животные.
Почему не стоит мыть пол или пылесосить каждый день
По словам микробиолога Джейсона Тетро, не стоит слишком увлекаться уборкой и объявлять войну всем микроорганизмам, живущим в вашем доме. Все потому, что жизнь в стерильных условиях нужна только людям с очень ослабленным иммунитетом. Всем остальным присутствие в окружающем воздухе небольшой частицы микробов даже полезно.
Особенно это правило касается детей. Ведь так их организм учит иммунитет встречаться с разными факторами внешней угрозы и правильно реагировать на них.
Рекомендации специалистов по уборке
Менять постельное белье рекомендовано хотя бы раз в неделю, но в крайнем случае можно один раз в две недели. Наволочки на подушках по возможности лучше менять почаще.
Раковины дезинфицируются и чистятся каждый день, даже если они выглядят чистыми. Раз в неделю - обработка специальными средствами.
Раз в неделю ковры тщательно обрабатываются щеткой. Пылелосить нужно при необходимости - если нет сильного загрязнения, можно перенести на следующую неделю.
Полы в спальне и других комнатах моются 1-2 раза в неделю, а вот на кухне чаще. Летом лучше мыть пол чаще, а зимой можно реже.
Ванная или душевая кабина очищается не реже одного раза в 2 недели, но чтобы не появлялось плесень стекло, шторы и занавески промываются раз в неделю.
Кухонные полотенца меняют 1-2 раза в неделю, а вот полотенца для душа/ванны – раз в 7-10 дней или по мере загрязнения.
Дверные ручки протирают не реже раза в неделю, особенно если это дверь на кухню, в туалет или ванную комнату.