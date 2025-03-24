ВИДЕО У Бога за пазухой: кошка в рукаве статуи Христа стала новой звездой соцсетей

Видео с кошкой сняла пользователь Люсеро Револло и опубликовала его на своей странице в TikTok, где его просмотрели свыше пяти миллионов пользователей.

Памятник Христа высотой 40,44 метра является одной из самых высоких его статуй и почитаемым символом региона. Неожиданное появление кошки на такой высоте поразило наблюдателей и пользователей социальных сетей, и все задаются вопросом, как ей удалось туда добраться.

Ролик быстро стал вирусным. На кадрах кошка выглядит расслабленной, уютно устроившись в складках одеяния статуи, не обращая внимания на то, какой переполох она вызвала внизу. Социальные сети взорвались реакцией.

«Кошек действительно невозможно остановить», «Кто пойдет спасать ее?», «У Бога за пазухой, вот что это значит», – пишут в комментариях.

На вопрос, как кошка оказалась внутри статуи, эксперты отвечают, указывая на внутреннюю структуру статуи. Кристо-де-ла-Конкордия полая, с серией туннелей и лестниц, предназначенных для рабочих по обслуживанию и иногда открытых для туристов по воскресеньям. Это мог быть самый вероятный путь для животного, чтобы подняться на вершину, поскольку подняться по гладкой поверхности статуи было бы почти невыполнимой задачей, даже для такого проворного существа как кошка.

По словам местных, кошка, возможно, не чужая в этом районе. Жители Кочабамбы заметили, что стая животных часто посещает основание статуи, а некоторые даже делают ее своим домом. Эта конкретная кошка может быть местной, хорошо знакомой со скрытыми проходами статуи.

«Это маленькая кошка из Кристо, у нее есть котенок, они там живут», – рассказал один из источников.