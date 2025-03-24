Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком призналась, что готова к новым отношениям

Аффлек и Лопес официально развелись в январе этого года, хотя слухи о разрыве пары распространились впервые еще в апреле прошлого года. Несмотря на то, что прошло немного времени после расставания, знаменитость заявила, что уже открыта к новым отношениям. В то же время, как пишет издание Daily Mail, у звезды есть определенные критерии в выборе мужчин.

После брака с известным актером Джей Ло больше не хочет встречаться с публичными мужчинами.

«На этот раз Дженнифер рассматривает возможность встречаться с кем-то, кто не находится в поле зрения общественности, но она не ограничивает себя каким-то определенным типом. В ее жизни много всего, ей нужен мужчина, который сможет со всем этим справиться и при этом будет любить ее», - рассказали инсайдеры.

Кроме того, они добавили, что для Лопес важно, чтобы мужчина ставил ее на первое место и адекватно относился к ее популярности, чтобы он не устраивал скандалов из-за ревности. Точно неизвестно, что именно стало причиной ее развода с Аффлеком. Однако, рассказывая о критериях певицы, инсайдеры намекнули, что Бен недостаточно ценил бывшую и ревновал ее к работе.

Артисты поженились в июле 2022 года, однако уже летом 2024-о объявили о разводе. Общих детей у бывших супругов нет. От предыдущего брака с Дженнифер Гарнер у актера есть две дочери и сын. А Лопес воспитывает двоих детей - сына Макса и дочь Эмму - от певца Марка Энтони.