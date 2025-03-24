«Складывается впечатление, что в публичном пространстве чаще используется иностранный язык», – с сожалением отмечает генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск. По его словам, случаи, когда приходится отправлять предписания из-за рекламы на иностранных языках, встречаются очень часто.
Для подписчиков
Реклама концерта AC/DC привлекла внимание Языкового департамента: говорящий на эстонском языке человек имеет право понимать, что рекламируется
Некоторое время назад сотрудник Языкового департамента во время просмотра публичной информации заметил рекламу концерта группы AC/DC.