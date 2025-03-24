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Реклама концерта AC/DC привлекла внимание Языкового департамента: говорящий на эстонском языке человек имеет право понимать, что рекламируется

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Фото статьи
Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

«Складывается впечатление, что в публичном пространстве чаще используется иностранный язык», – с сожалением отмечает генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск. По его словам, случаи, когда приходится отправлять предписания из-за рекламы на иностранных языках, встречаются очень часто.

Некоторое время назад сотрудник Языкового департамента во время просмотра публичной информации заметил рекламу концерта группы AC/DC.

Согласно Закону о языке, указатели, вывески и наружная реклама в общественных местах должны быть на эстонском языке. Хотя можно добавить перевод на иностранный язык, эстонский текст должен быть на первом месте и более заметным.

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