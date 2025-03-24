Реклама концерта AC/DC привлекла внимание Языкового департамента: говорящий на эстонском языке человек имеет право понимать, что рекламируется

Некоторое время назад сотрудник Языкового департамента во время просмотра публичной информации заметил рекламу концерта группы AC/DC .

Согласно Закону о языке, указатели, вывески и наружная реклама в общественных местах должны быть на эстонском языке. Хотя можно добавить перевод на иностранный язык, эстонский текст должен быть на первом месте и более заметным.