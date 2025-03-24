Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в постоянных изменах его сыну

Райтис в очередной раз заявил, что Янис никогда не выглядел подавленным и не был замечен за употреблением запрещенных веществ. Отец баскетболиста снова обвинил Анну Седокову в неверности его сыну.

«Янис ее любил и думал - если любишь, ты не можешь быть такой свиньей. И это его грызло, рвало сердце, конечно, он был злой. И я бы не радовался, если бы был на его месте. Кто радовался бы? Вы можете хоть одного человека назвать, кто был бы рад, если бы его жена изменяла?» - поделился Райтис Тимма.

Отец погибшего спортсмена подверг сомнению психическое состояние Анны Седоковой. Напомним, сразу после самоубийства Яниса Тиммы певица попала в больницу с нервным кризом. «Стоит взять справку из психиатрической клиники, чтобы понять, излечилась она полностью или нет», - предполагает Райтис Тимма.

Отец Яниса также не доверяет слезливым заявлениям Седоковой. Почти сразу после гибели Тиммы она заявила, что «жила в аду», а вскоре исчезла из социальных сетей.

Теперь же Анна Седокова снова активно публикует фотографии в интернете и делится своими эмоциями. Поклонники замечают, что артистка заметно похудела и связывают это с перенесенным стрессом.

Райтис скептически относится к подобным мнениям. Он настаивает, что изменения в облике Седоковой связаны лишь с ее карьерными амбициями. О Янисе, по его мнению, звезда не думает. «Она хотела сбросить вес, чтобы оставаться привлекательной певицей. Я тоже похудел, но рад, что это так, хотя мог бы выбрать другой способ, не из-за постоянных нервов и слез. Не знаю, почему она теряет вес, но ей стоит больше питаться», - заключил он.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой после дня рождения Анны Седоковой в декабре 2024 года. Его тело было найдено в подъезде одной из московских пятиэтажек. Незадолго до трагедии Янис Тимма и Анна Седокова официально развелись.