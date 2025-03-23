Спать на животе вредно: эксперты назвали наилучшую позу

Среди наиболее распространенных поз для сна: на боку, поза эмбриона, на животе, на спине и т.д. Заместитель генерального директора The Sleep Charity Лиза Артис, объяснила в интервью Mail Online, что сон на животе – довольно вредная привычка.

«Можно спать на спине или на боку, но мы рекомендуем избегать сна на животе. Это создает большую нагрузку на шею, поскольку она постоянно скручивается в течение ночи», - акцентировала она.

Эксперт по сну из MattressNextDay Мартин Сили, в свою очередь, сказал, что сон на спине - не лучший вариант для людей, которые храпят.

«​Сон на боку считается лучшей позой. Это помогает улучшить кровообращение и пищеварение, а также открывает дыхательные пути для более легкого дыхания, что означает меньшую вероятность храпа», - пояснил он.

Независимо от того, какую позу сна вы предпочитаете, по словам Лизы Артис решающее значение имеет не это, а качество вашей кровати и аксессуаров для сна. Ваша голова весит 4,5-5,5 килограммов, а шея содержит семь из 33 позвонков позвоночника. Боль в шее, скованность шеи и даже постоянные головные боли могут быть следствием плохой поддержки подушки.

«Хорошая подушка должна поддерживать голову в правильном положении - то есть в таком же отношении к плечам и позвоночнику, как если бы вы стояли прямо с правильной осанкой. Слишком мягкая подушка позволит голове заваливаться, искривляя шею. Слишком твердая – вызовет хруст в шее», - добавила специалист.