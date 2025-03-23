Принцесса Беатрис снялась для Vogue с мужем и дочерью и рассказала о сложной беременности

По признанию Беатрис, последние месяцы ее беременности были полны волнений и беспокойства. «Во время планового обследования выяснилось, что наш драгоценный груз нуждается в пристальном наблюдении, и мы поняли, что нам нужно готовиться к преждевременным родам», - поделилась принцесса.

По ее словам, она не могла перестать думать о том, как пройдут роды: «В этом так мало контроля. Будет ли она здоровой? Будут ли осложнения? Как жонглировать социальной жизнью и необходимостью обеспечивать безопасность и здоровье крошечного человечка?».

Беатрис отметила, что даже под наблюдением врачей исход родов невозможно заранее предугадать, поэтому будущая мать может испытывать огромный страх и неуверенность, столкнувшись с этой неопределенностью: «Вы можете попытаться спланировать все, что только возможно, во время беременности, но иногда у вашего тела или вашего ребёнка другие планы».

В связи с этим, считает Беатрис, даже привилегированное положение не спасает от тех аспектов беременности, которые универсальны для всех: «У меня не самая обычная жизнь, но мои радости и страхи, связанные с беременностью и материнством, такие же, как у миллионов других женщин во всем мире. Как и многочисленные другие будущие мамы, я лежала без сна, пытаясь уловить каждое движение малыша в моем животе».

В итоге для Беатрис все закончилось хорошо: Афина родилась здоровой, хоть и на несколько недель раньше срока. Теперь принцесса хочет посвятить часть своего времени помощи другим семьям, чьи дети появляются на свет недоношенными.

Напомним, что принцесса Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци в 2020 году. Год спустя у пары родилась старшая дочь Сиенна.