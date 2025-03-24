ГОРОСКОП НА 24 МАРТА У Тельцов сложный день, а Скорпионы смогут положиться на проверенных союзников

В сфере романтических отношений складывается не самая благоприятная ситуация, возникает необходимость срочно принимать меры для того, чтобы избежать серьезного конфликты. Проявите гибкость и терпение – вас это только украсит.

Дева

День связан с появлением новых профессиональных проблем, требующих немедленного решения. Придется отказаться от многих сформировавшихся привычек, изменить свое отношение к коллегам и руководству. Окружающие ждут от вас советов, ценных указаний и наставлений, но не всегда следуют им; велика вероятность, что вам придется заниматься исправлением чужих ошибок. Непредвиденные расходы нанесут серьезный удар по вашему бюджету.

Жизненный потенциал высок, и трудности, которые принесет этот день, не лишат вас хорошего настроения и оптимизма. Гармоничны отношения с близкими, ссоры с друзьями, членами семьи или любимым человеком маловероятны.

Весы

Решение имущественных вопросов окажется непростым делом: возможны разногласия из-за пустяков, споры и серьезные конфликты. В остальном же день вполне благоприятен. Появляется возможность наладить отношения с деловыми партнерами и руководством, подняться по карьерной лестнице. Настоящие успехи еще впереди, однако именно сегодня вы сделаете наиболее важные шаги по избранному пути.

В личных делах стоит положиться на интуицию: именно благодаря ее подсказкам вы сможете избежать серьезных ошибок и сохранить отношения, которыми дорожите. Не придавайте большого значения мимолетным увлечениям - сегодня вы рискуете попасть в ловушку, расставленную весьма корыстной особой.

Скорпион