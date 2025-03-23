Джастин Бибер сделал эмоциональное признание на фоне тревожных слухов о его психологическом состоянии

Фанаты и СМИ тем временем все продолжают строить свои домыслы о причинах столь резкого изменения. Некоторые поговаривают, что причина в аресте P. Diddy: мол, парень буквально плачет при любом упоминании своего бывшего наставника.

Хотя есть и другие версии, но все довольно нерадужные: проблемы в браке с Хейли Бибер, обострение заболевания, из-за которого несколько лет назад певец был вынужден покинуть сцену, или, еще хуже, возвращение к запрещенным веществам, с зависимостью от которых боролся долгое время.

Усугубляют ситуацию и нередкие душераздирающие признания, которыми певец делится с подписчиками. Накануне Бибер снова поделился подобными сообщениями в своем Instagram.

«У меня тоже проблемы с гневом, но я хочу расти и не так сильно реагировать, черт возьми», - пожаловался Джастин, сопроводив пост смайликом с фейспалмом. Подпись сопровождали три кадра: селфи, детское фото певца и долгожданный новый снимок своего маленького сына Джека Блюза, на котором, впрочем, рассмотреть звездного наследника получится с трудом.

Чуть позже певец продолжил свой эмоциональный спич еще одним искренним признанием. «Я думаю, что иногда я ненавижу себя, когда чувствую, что начинаю становиться неискренним. Затем я вспоминаю, что нас всех заставляют думать, что мы несовершенны, но я все еще ненавижу, когда я меняю себя, чтобы угодить людям», - подписал Джастин видео репетиции с группой.