Живописный городок в Италии продает средневековые дома всего за евро

Чтобы стать владельцем заброшенного дома в Пенне, надо заплатить всего евро. Но такая выгодная сделка возможна только при условии, что новый владелец обязуется провести капитальный ремонт дома, ведь речь идет о старых заброшенных объектах.

Как рассказал местный мэр Гилберто Петруччи, впервые городок начал продавать дома «по цене чашки кофе» в 2022 году. Тогда были проданы первые три здания, а в прошлом году еще три. В ближайшие недели на продажу выставят еще несколько домов.

Сейчас в Пенне проживает примерно 1200 жителей, но именно центральная часть «рискует стать городом-призраком», говорит мэр.

«В городе потенциально есть более 40 пустых зданий, которые ищут новых владельцев, и все они расположены в историческом центре, который приходит в упадок с тех пор, как семьи начали эмигрировать десятилетия назад», - рассказал Петруччи.

Среди домов, которые планируют выставить на продажу на этот раз, есть настоящие исторические памятники, которые датируются Средневековьем и эпохой Возрождения. Они имеют до трех этажей и площадь от 70 до 120 квадратных метров.

«В отличие от большинства городов, где продают дома за бесценок, Пенне ввел более мягкие правила для покупателей»​, - говорит Петруччи.