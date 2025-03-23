48-летняя Кэтрин Бёрд, которая никогда не была замужем и не имеет детей, делится тем, какой является ее жизнь. Она считает, что ее жизнь полна успеха, радости и самореализации, и хочет вдохновить людей выйти за рамки общественных ожиданий.
Для подписчиков
48-летняя одинокая и бездетная женщина откровенно рассказывает, какой у нее образ жизни
«В 48 лет я хочу сказать всем молодым женщинам, которые думают о том, что будет, если они постареют и останутся одинокими и без детей: жизнь потрясающая», - говорит Бёрд в видео на TikTok.