Астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит отпустить все обиды и разочарования, а также помириться с близкими людьми до конца марта 2025 года, пишет Фокус.
Три знака Зодиака, которым стоит отпустить все свои обиды до конца марта 2025 года
Астролог Анжела Перл рассказала, каким знакам Зодиака нужно отпустить все обиды и помириться с близкими до конца марта 2025 года.
Скорпионы
Вы долго помните нанесенные вам раны, но сейчас настал момент ослабить хватку. Простив кого-то (или даже себя), вы почувствуете невероятную легкость. Освободите место для новых эмоций - и Вселенная вас удивит.
Тельцы
Вы не любите, когда ваши границы нарушают, и долго переживаете из-за несправедливости. Но не все ошибки сделаны со злом. Дайте себе возможность отпустить ситуацию в ближайшем времени - возможно, вам даже вернут то, что казалось безвозвратно потерянным.
Раки
Вы эмоциональны и глубоко привязываетесь к людям, поэтому обиды могут ранить вас сильнее, чем других. Но попробуйте взглянуть на ситуацию иначе: прошлое не изменить, а вот ваше будущее - в ваших руках. Отпустите тяжесть уже сейчас, и станет легче дышать.