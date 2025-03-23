Эксперты эстонского музея природы объясняют, чем отличается эта весна от предыдущей

Ботаник Эстонского музея природы Яна-Мария Хабихт отмечает: если в прошлом году сок с клена начали собирать в феврале, то в этом - уже в январе. «А подснежники уже в феврале начали пробиваться из земли и готовились к цветению», - говорит Хабихт. «В этом году весна действительно другая», - подытоживает она.

Биолог и руководитель отдела коллекций Эстонского музея природы Леннарт Леннук отправился в начале второй декады марта на длительную прогулку по природе и заметил множество вестников весны - еще до того, как снова выпал снег. «Я видел первых гусей-гуменников в полете, а также во многих местах встречал обыкновенную саркосцифу», - рассказывает Леннук.

Эта ярко-красная чашевидная грибовидная форма, также известная как «олений грибок», является одним из вестников весны - как только потеплеет и начнется оттепель, ее можно заметить в лесах и зарослях.

Он добавляет, что в минувшие выходные в солнечных местах уже можно было заметить первые женские цветки ольхи и лещины.

Птицы активны и в Вильяндимаа

Энтомолог и куратор музея Лейф-Аугуст Кирс заметил уже в начале марта возвращение грачей, которые с рассвета до заката ссорятся за лучшие места для гнездования, таскают друг друга за перья и гоняются по деревьям.