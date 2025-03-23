20 марта в 11:01 по эстонскому времени началась астрономическая весна и наступило равноденствие - с этого момента свет начнет побеждать тьму. Хотя солнце светит, на улице по-прежнему довольно прохладно. Однако это не мешает природе готовиться к весне.
Эксперты эстонского музея природы объясняют, чем отличается эта весна от предыдущей
Ботаник Эстонского музея природы Яна-Мария Хабихт отмечает: если в прошлом году сок с клена начали собирать в феврале, то в этом - уже в январе. «А подснежники уже в феврале начали пробиваться из земли и готовились к цветению», - говорит Хабихт. «В этом году весна действительно другая», - подытоживает она.
Биолог и руководитель отдела коллекций Эстонского музея природы Леннарт Леннук отправился в начале второй декады марта на длительную прогулку по природе и заметил множество вестников весны - еще до того, как снова выпал снег. «Я видел первых гусей-гуменников в полете, а также во многих местах встречал обыкновенную саркосцифу», - рассказывает Леннук.
Эта ярко-красная чашевидная грибовидная форма, также известная как «олений грибок», является одним из вестников весны - как только потеплеет и начнется оттепель, ее можно заметить в лесах и зарослях.
Он добавляет, что в минувшие выходные в солнечных местах уже можно было заметить первые женские цветки ольхи и лещины.
Птицы активны и в Вильяндимаа
Энтомолог и куратор музея Лейф-Аугуст Кирс заметил уже в начале марта возвращение грачей, которые с рассвета до заката ссорятся за лучшие места для гнездования, таскают друг друга за перья и гоняются по деревьям.
Кирс также отмечает, что уже в январе он слышал отдельные удары дятлов, которые теперь становятся все более частыми. Очень голосисты и поползни. Конечно, просыпаются и насекомые с пауками.
«Теплая погода на прошлой неделе выманила на свет пауков-волков - я шел по сухому лугу, и с каждым моим шагом разбегалось сразу несколько пауков», - рассказывает Кирс. «На прошлой неделе я также увидел первых дневных бабочек, некоторые из них даже преследовали друг друга».
Биолог музея, специалист по образованию и коммуникациям Катерина Песоцки тоже уже в начале марта заметила крапивницу. «Обычно я вижу их немного позже - в середине марта. Но в этом году уже 6 марта один ярко-желтый самец сидел на стволе дерева и сразу бросился в глаза. Кроме того, я заметила еще одного желтого раннего "персонажа" - жука. Этот лимонно-желтый жучок с черными точками обычно появляется позже, но в этом году мы встретились с ним уже на 8 марта».
На прошлой неделе Леннарту Леннуку удалось сфотографировать бабочку, которую, по словам энтомолога музея Ааре Линдта, в Эстонии встречают довольно редко. «Пяденица-цидария темно-зеленая уже вылетела из зимнего укрытия», - говорит Линдт. «Она вылупилась еще в сентябре прошлого года, перезимовала в укромном месте и может летать вплоть до начала июля. Пяденица-цидария темно-зеленая - одна из немногих бабочек, которые могут прожить в стадии имаго (взрослой особи) до десяти месяцев. Их гусеницы питаются лиственными деревьями», - добавляет он.