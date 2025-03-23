«Здравствуйте! Звоню вам из КаПо...» Мошенники используют телефонные номера жителей Эстонии для звонков

В последнее время в Эстонии участились случаи мошеннических звонков, которые якобы исходят от обычных людей или известных компаний. Однако Telia и Elisa подтверждают, что речь идет о классическом подделывании номеров.

«В последнее время мне звонят почти каждый день с разных неизвестных номеров в разное время, иногда даже по нескольку раз в день», - пишет один анонимный пользователь из Эстонии на Reddit.

Автор поста отмечает, что не отвечает на неизвестные номера, но несколько раз отправлял СМС. «Дважды получил ответ, что человек мне не звонил и спрашивает, зачем я ему вообще пишу. У кого-то еще такое было? Что происходит?» - недоумевает он.

«Проще всего - игнорировать такие звонки и не отправлять СМС в ответ, потому что тот, кто это прочитает, скорее всего сам не в курсе, что происходит, и так же растерян, как и вы», - комментирует другой пользователь. «Да, это скам, но владельцы номеров тут ни при чем. Мошенники создают видимость, что звонок идет с чужого номера, особенно если вы не отвечаете», - добавляет еще один.

С редакцией Elu24 связался житель Выру, который рассказал, что также получает подобные звонки. «Один раз сказали: «Здравствуйте! Звоню вам из КаПо (Департамент полиции безопасности - прим.ред)». В следующий раз - уже из банка и попросили мои данные», - описывает он.

Elisa: если пропущенный звонок с эстонского номера, повода для беспокойства нет