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«Здравствуйте! Звоню вам из КаПо...» Мошенники используют телефонные номера жителей Эстонии для звонков

Фото: Pexels.com/Elu24 kollaaž
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В последнее время в Эстонии участились случаи мошеннических звонков, которые якобы исходят от обычных людей или известных компаний. Однако Telia и Elisa подтверждают, что речь идет о классическом подделывании номеров.

«В последнее время мне звонят почти каждый день с разных неизвестных номеров в разное время, иногда даже по нескольку раз в день», - пишет один анонимный пользователь из Эстонии на Reddit.

Автор поста отмечает, что не отвечает на неизвестные номера, но несколько раз отправлял СМС. «Дважды получил ответ, что человек мне не звонил и спрашивает, зачем я ему вообще пишу. У кого-то еще такое было? Что происходит?» - недоумевает он.

«Проще всего - игнорировать такие звонки и не отправлять СМС в ответ, потому что тот, кто это прочитает, скорее всего сам не в курсе, что происходит, и так же растерян, как и вы», - комментирует другой пользователь. «Да, это скам, но владельцы номеров тут ни при чем. Мошенники создают видимость, что звонок идет с чужого номера, особенно если вы не отвечаете», - добавляет еще один.

С редакцией Elu24 связался житель Выру, который рассказал, что также получает подобные звонки. «Один раз сказали: «Здравствуйте! Звоню вам из КаПо (Департамент полиции безопасности - прим.ред)». В следующий раз - уже из банка и попросили мои данные», - описывает он.

Võõrad numbrid helistavad
byu/UnitPuzzleheaded3267 inEesti

Elisa: если пропущенный звонок с эстонского номера, повода для беспокойства нет

По словам специалиста по кибербезопасности компании Elisa, в таких случаях речь идет о так называемом «спуфинге».

«Спуфинг - это уже достаточно распространенный метод киберпреступности, при котором мошенники скрывают свою личность, притворяясь кем-то другим. ​Это часто используется в фишинговых атаках или для распространения вредоносного ПО, чтобы вызвать доверие и сделать атаку более эффективной», - поясняет Май Крафт и добавляет, что в последние годы телефонный спуфинг активно используется киберпреступниками для обмана эстонцев с целью выманивания личных данных и денег.

«Мы получаем обратную связь от клиентов по таким звонкам, но это не специфично для Elisa - проблема гораздо шире», - объясняет Крафт и подтверждает, что все операторы работают над решением, которое в будущем позволит сократить количество подобных мошеннических звонков.

Май Крафт.
Май Крафт. Фото: Jake Farra

«Когда мошенник все же связывается с человеком, он использует разные схемы и истории, чтобы выманить данные или деньги. Здесь действует простое правило: независимо от того, с какого номера вам звонят, не передавайте свои данные, PIN-коды или деньги по телефону незнакомцам - даже если их история звучит убедительно. Лучше всего сразу прекратить такой звонок».

Крафт добавляет, что если пропущенный звонок с эстонского номера, беспокоиться не стоит: при обратном звонке вы попадете к настоящему владельцу номера, а не к мошеннику, и никакие платные тарифы не применяются. «Однако это неприятно для тех, чьи номера подделывают или клонируют - они получают множество звонков от людей, которым они на самом деле не звонили», - говорит она.

Андреас Мейстер, руководитель отдела рисков Telia Eesti, также подтверждает: если звонок приходит с местного номера, но при обратном звонке выясняется, что его владелец ничего не знает - это почти наверняка мошенничество. «Это звонки с зарубежных номеров, модифицированных под эстонские, цель которых - получить доступ к личным данным клиента, чтобы в будущем их использовать в преступных целях», - поясняет Мейстер.

К сожалению, спуфинг стал довольно распространённой проблемой. «Для успокоения клиентов скажу, что все операторы связи занимаются предотвращением таких звонков», - говорит он и добавляет, что только за прошлый год Telia заблокировала более миллиона таких звонков.

Мошеннические звонки объединяет одно - они вызывают у жертвы либо страх, либо надежду, чтобы манипулировать ею и выманить личные данные.

Большинство таких звонков - на русском языке. «Часто утверждается, что какой-то договор на услугу был приостановлен или завершен, и чтобы его продлить, нужно ввести PIN-коды Smart-ID. Напоминаем: ни один поставщик услуг никогда не запрашивает банковские данные клиента таким способом. Все случаи, когда просят передать банковские данные или PIN-коды по телефону, СМС по электронной почте - это, как правило, мошенничество», - объясняет Мейстер.

Как себя защитить?

Самые эффективные способы - прервать звонок при первых признаках опасности, а для известных номеров - по возможности набрать настоящий номер повторно.

Явным признаком опасности является, например, звонок с эстонского номера, но вместо человека начинает говорить робот или звучит иностранный язык.

Если вам звонят из компании, клиентом которой вы являетесь, и начинают говорить на языке, который вы обычно не используете для общения с ними, это признак чего-то подозрительного, и стоит повесить трубку.

Если после завершения подозрительного звонка вы все еще хотите выяснить, действительно ли человек или компания, которой принадлежит номер, связывались с вами, вы можете перезвонить им. Поскольку обратный звонок поступает настоящему владельцу номера, а не мошеннику, подлинность звонка может быть подтверждена.

Не стоит перезванивать на короткие, сервисные или иностранные номера - возможно, вредоносная программа пытается заманить вас на эти номера с повышенными тарифами, чтобы заработать денег.

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