Финляндия столкнулась с дефицитом фарша: почему предложение не успевает за высоким спросом?

Издание Ilta-Sanomat сообщило в среду, что в Финляндии наблюдается нехватка фарша. Причинами называются возросший спрос и низкое предложение. Также прогнозируется дальнейший рост цен на говядину, поскольку производственные мощности не успевают за растущим спросом. Дефицит фарша ощущается в разных регионах Финляндии, однако эксперты считают, что со временем ситуация стабилизируется.