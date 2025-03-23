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Финляндия столкнулась с дефицитом фарша: почему предложение не успевает за высоким спросом?

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Фото статьи
Фото: Erakogu

Издание Ilta-Sanomat сообщило в среду, что в Финляндии наблюдается нехватка фарша. Причинами называются возросший спрос и низкое предложение. Также прогнозируется дальнейший рост цен на говядину, поскольку производственные мощности не успевают за растущим спросом. Дефицит фарша ощущается в разных регионах Финляндии, однако эксперты считают, что со временем ситуация стабилизируется.

В течение марта жители Финляндии стали замечать в продуктовых магазинах специальные объявления и извинения по поводу отсутствия в продаже - особенно это касается говяжьего фарша.

«По словам специалистов, дефицит сохранится как минимум в течение следующих нескольких месяцев. Если спрос значительно превышает предложение, цены будут расти, это обычно рыночный механизм», - сказал Ilta-Sanomat Роланд Снеллман, управляющий директор мясной лавки Snellman.​

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