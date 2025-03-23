«Можно было бы выпросить у папочки побольше карманных денег!» В популярном блюде нашли неожиданный ингредиент

Ресторан Sahara в Вильянди оказался в центре скандала в минувшие выходные после того, как один из клиентов поделился в Facebook неприятным опытом в заведении. Масла в огонь подлил комментарий владельца ресторана Тийта Мядамюрка, который посоветовал возмущенному клиенту «выпросить у папочки побольше карманных денег, чтобы он мог купить своей девушке куриную грудку».