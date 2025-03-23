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«Можно было бы выпросить у папочки побольше карманных денег!» В популярном блюде нашли неожиданный ингредиент

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Фото статьи
Фото: Elmo Riig / kuvatõmmised Facebookist

Ресторан Sahara в Вильянди оказался в центре скандала в минувшие выходные после того, как один из клиентов поделился в Facebook неприятным опытом в заведении. Масла в огонь подлил комментарий владельца ресторана Тийта Мядамюрка, который посоветовал возмущенному клиенту «выпросить у папочки побольше карманных денег, чтобы он мог купить своей девушке куриную грудку».

В пятницу в Facebook-группе Märgatud Viljandis появилась публикация с подписью: «Пятничный вечер испорчен!»

Анонимный автор поста рассказал, как он посетил ресторан Sahara и был неприятно удивлен тем, что обнаружил в своей тарелке.

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