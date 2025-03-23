ГОРОСКОП НА 23 МАРТА Что ждет представителей знаков Зодиака в воскресенье?

Близнецы

Этот день не назовешь удачным и простым. Придется соблюдать осторожность, чтобы избежать неприятностей, и отказаться от привычного образа действий. Ситуация будет весьма напряженной и на работе, и дома, однако дружелюбие и чувство юмора помогут вам избежать серьезных конфликтов. Старайтесь никого не обижать, иначе люди, которые и сейчас не испытывают к вам особых симпатий, превратятся в опасных и коварных врагов.

Не торопитесь с романтическими признаниями, избегайте любых высказываний, которые могут быть ложно истолкованы любимым человеком. Этот день стоит посвятить наблюдению за окружающими, не предпринимая никаких активных действий.

Рак

Скучать вам не придется, да и для отдыха времени будет маловато. Этот день полон разнообразных событий, большинство из которых окажутся для вас неожиданностью. Нужно не только быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства, но и выполнять ранее взятые на себя обязательства, так что придется проявить некоторую изобретательность, чтобы успеть все и с честью выйти из сложной ситуации.

Не исключены новые романтические увлечения, возможны и существенные перемены в уже существующих отношениях. Любимый человек готов принять во внимание ваши желания, и вам следует ответить тем же, чтобы не создавать благодатной почвы для взаимных обид.

Лев