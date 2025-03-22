Год назад Кейт Миддлтон сообщила о раке: как принцесса чувствует себя сейчас и хроника ее лечения

За два месяца до публикации шокирующего признания Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Во время этой процедуры медики сделали биопсию тканей, позже тесты «выявили наличие рака». При этом до сих пор неизвестно, с каким видом онкологического недуга невестка британского короля столкнулась и на какой он был стадии. Эту информацию королевская семья держит в тайне.

Кейт Миддлтон прошла химиотерапию. Лечили монаршую особу в Королевской больнице Марсден в Лондоне. В период терапии Кэтрин носила в районе ключицы «порт» для введения лекарств. Речь идет о небольшом устройстве, которое устанавливается под кожу. «Порт» имел длинную, тонкую трубку, которая вводилась в вену рядом с сердцем. В устройство специальной иглой вливался препарат.

«Я добиваюсь хорошего прогресса, но, как знает любой, кто проходит химиотерапию, бывают хорошие и плохие дни. В плохие дни чувствуешь себя слабым, уставшим и должен дать своему телу отдохнуть. Но в хорошие дни, когда чувствуешь себя сильнее, хочешь максимально использовать хорошее самочувствие», - рассказывала о процессе лечения Кейт Миддлтон в июне 2024.

На фоне терапии принцесса Уэльская максимально сократила рабочую активность. Августейшая особа не участвовала в публичных мероприятиях. Исключение Кэтрин сделала лишь для парада Trooping the Colour и теннисного турнира мужского финала Уимблдона.