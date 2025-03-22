22 марта 2024 года британская принцесса Кейт Миддлтон сообщила миру о своем диагнозе. Монаршая особа обнародовала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала о раке. Кэтрин сообщила, что вердикт врачей ее шокировал, ей и мужу, принцу Уильяму, потребовалось время на то, чтобы принять реальность и откровенно поговорить с детьми, Джорджем, Шарлоттой и Луи. Также принцесса поведала, что лечение рака ей назначили не сразу, так как необходимо было восстановиться после хирургического вмешательства.
Год назад Кейт Миддлтон сообщила о раке: как принцесса чувствует себя сейчас и хроника ее лечения
За два месяца до публикации шокирующего признания Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Во время этой процедуры медики сделали биопсию тканей, позже тесты «выявили наличие рака». При этом до сих пор неизвестно, с каким видом онкологического недуга невестка британского короля столкнулась и на какой он был стадии. Эту информацию королевская семья держит в тайне.
Кейт Миддлтон прошла химиотерапию. Лечили монаршую особу в Королевской больнице Марсден в Лондоне. В период терапии Кэтрин носила в районе ключицы «порт» для введения лекарств. Речь идет о небольшом устройстве, которое устанавливается под кожу. «Порт» имел длинную, тонкую трубку, которая вводилась в вену рядом с сердцем. В устройство специальной иглой вливался препарат.
«Я добиваюсь хорошего прогресса, но, как знает любой, кто проходит химиотерапию, бывают хорошие и плохие дни. В плохие дни чувствуешь себя слабым, уставшим и должен дать своему телу отдохнуть. Но в хорошие дни, когда чувствуешь себя сильнее, хочешь максимально использовать хорошее самочувствие», - рассказывала о процессе лечения Кейт Миддлтон в июне 2024.
На фоне терапии принцесса Уэльская максимально сократила рабочую активность. Августейшая особа не участвовала в публичных мероприятиях. Исключение Кэтрин сделала лишь для парада Trooping the Colour и теннисного турнира мужского финала Уимблдона.
9 сентября 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии. Также монаршая особа рассказала о том, что ее рак теперь в ремиссии.
«Лето подходит к концу, и я не могу передать, какое это облегчение - наконец-то завершить курс химиотерапии. Девять месяцев были невероятно тяжелыми для нас как семьи. Жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ проложить путь сквозь бурные воды и неизведанные дороги. <…> Хотя я уже окончила курс химиотерапии, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть», - поведала любимая невестка британского короля.
В 2025 году, Кейт Миддлтон вернулась к работе. Она активно участвует в королевских мероприятиях, проходя параллельно с этим реабилитацию. Монаршая особа говорит, что чувствует себя хорошо. Между тем публика отмечает, что за прошлый год супруга принца Уильяма серьезно сдала. Будущая королева значительно потеряла в весе, а на ее лице добавилось морщин. Тем временем из-за недуга Кейт Миддлтон стала еще более любима британцами. Соотечественники переживали за августейшую особу и теперь всячески ее поддерживают.