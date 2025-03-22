Пластика или фильтры? В Cети обсуждают новое преображение Линдси Лохан

В комментариях под публикацией поклонники актрисы вновь затеяли спор о том, почему Линдси в последнее время так похорошела. Одни считают, что та всего лишь пользуется фильтрами и сильно редактирует свои фотографии. Из-за этого Лохан даже сравнили с Ким Кардашьян. Другие уверены, что все дело в пластике. Так, одна подписчица написала: «Кто твой доктор?!».