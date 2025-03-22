В Сети завирусилось новое фото Линдси Лохан, которое 38-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда предстала с ярким макияжем и волосами в оттенке «миндальное молоко».
Пластика или фильтры? В Cети обсуждают новое преображение Линдси Лохан
«Время гламура», - подписала она снимок.
В комментариях под публикацией поклонники актрисы вновь затеяли спор о том, почему Линдси в последнее время так похорошела. Одни считают, что та всего лишь пользуется фильтрами и сильно редактирует свои фотографии. Из-за этого Лохан даже сравнили с Ким Кардашьян. Другие уверены, что все дело в пластике. Так, одна подписчица написала: «Кто твой доктор?!».
Ранее эксперт в области пластической хирургии предположил, что Линдси сделала подтяжку бровей, эндоскопическую подтяжку лица и субментальную липосакцию. Также некоторые полагают, что Лохан сделала блефаропластику и удалила свои «фирменные» веснушки. При этом отец актрисы заявил, что та никогда не ложилась под нож хирурга, однако вкалывала в лицо филлеры и ботокс.
Отметим, что Линдси, в нулевые прославившаяся своим скандальным поведением, сейчас ведет тихую жизнь вместе со своим мужем, арабским финансистом Бадером Шаммасом, и сыном Луаем.