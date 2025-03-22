Звезда «Бухты Доусона» Ван Дер Бик сообщил, что его рак перешел в ремиссию​

О своем лечении знаменитость рассказал в комментарии для «Extra». По его словам, сейчас он находится в «фазе выздоровления». Более того, звезда даже готовится вернуться к работе в ближайшее время. Он сообщил, что хочет снова начать съемки в кино уже через месяц.

«Я чувствую, что вижу финишную линию. Я нахожусь в фазе исцеления, что замечательно. Я вернусь к работе в следующем месяце. Я действительно беру этот месяц, чтобы просто расслабиться», - поделился Ван Дер Бик.

Он также поблагодарил организаторов американского шоу «Маска» за возможность принять участие в программе. Там он выступал в маске и было неизвестно, кто скрывается под ней. Актер отметил, что это дало ему возможность избежать упоминаний о его болезни на публике и тем временем продолжать борьбу с онкологией.

О своей болезни, как известно, артист впервые объявил в ноябре прошлого года. Тогда он отметил, что у него диагностировали рак толстой кишки, и проходит курс лечения. Звезда поделился, что последний год, когда он столкнулся с заболеванием, был «самым сложным» в его жизни.

Джеймс воспитывает шестерых детей от жены Кимберли. Во время лечения он не мог помогать любимой с бытом и детьми, что очень расстраивало актера. Он поделился, что сполна ощутил болезнь на себе и «посмотрел своей смерти в глаза».