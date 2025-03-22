Как легко и комфортно заснуть в самолете: эксперт назвал «30-минутный» трюк в аэропорту​

Кроме того, Мартин советует подготовить все необходимое для сна заранее:

«Возьмите с собой маску для глаз, чтобы заблокировать резкий свет в салоне самолета, и хорошую подушку для путешествий из пенополиуретана для надлежащей поддержки шеи и головы, чтобы не просыпаться с затекшей шеей».

Эксперт также рекомендует избегать использования беспроводных наушников. Несмотря на их меньший размер, они могут помешать вам хорошо выспаться во время полета. В частности Мартин советует использовать наушники с функцией шумоподавления.

«Они с меньшей вероятностью выпадут, пока вы спите, и многие из них предлагают отличные функции шумоподавления, чтобы заблокировать болтовню в салоне самолета. Наушники с функцией шумоподавления особенно эффективны в среде с высоким уровнем фонового шума. Они помогают создать вокруг вас спокойное пространство, позволяющее сосредоточиться на собственном аудио и отвлечься от отвлекающих факторов. Кроме того, с проводными наушниками вам не придется беспокоиться о том, что они разрядятся во время полета», - подчеркнул специалист.

В то же время Мартин советует избегать алкоголя во время полетов:

«Алкоголь может сначала вызвать сонливость, но на самом деле он ухудшает качество вашего сна. Вместо этого лучше пейте воду - она обеспечит вас влагой и поможет предотвратить раздражающее царапанье в горле, которое многие из нас испытывают из-за сухого воздуха в самолете».

Также эксперт посоветовал выбирать одежду свободного края для полетов.

«Она обеспечивает лучшую циркуляцию крови и дает вам свободу выбора удобного положения в тесных креслах самолета. Ношение удобной одежды имеет важное значение для уменьшения дискомфорта и улучшения качества сна. Тесная одежда может ограничивать движения и вызывать болевые точки, которые могут разбудить вас во время полета. Одеваясь удобно, вы даете своему телу лучший шанс расслабиться и хорошо выспаться», - подытожил он.