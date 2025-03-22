«Съели один в день – получили свою дозу». Нутрициолог назвала продукт, который замедляет старение​

«Возможно, есть продукты, которые замедляют старение?» – спросила у Крупкиной Ефросинина.

«Это продукты с витамином С – киви, красный сладкий перец. Там много витамина С: съели один в день – пожалуйста, получили свою дозу. Витамин С влияет, как закручиваются наши коллагеновые волокна: чем больше оно закручено – тем более упругая кожа», – ответила эксперт.

Крупкина добавила, что на процесс старения влияет также количество белка в рационе.

«А как ты будешь поддерживать кожу, если все это из аминокислот строится? Если ты не доедаешь белок, это все будет страдать», – объяснила она.

По словам Крупкиной, в рационе должны быть также полиненасыщенные жирные кислоты и ягоды, овощи и фрукты.

«Это все помогает тебе поддерживать рацион, но точечно», – подчеркнула нутрициолог.