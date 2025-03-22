«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», - сообщил в субботу, 22 марта, в своем Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов.

Голубкина прославилась после дебютной роли в кино в 1962 году в знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» - она сыграла роль Шурочки Азаровой. Кроме того, Голубкина известна по фильмам «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Дайте жалобную книгу».

С 1977 по 1987 год актриса была замужем за знаменитым актером Андреем Мироновым. В 1991 году Голубкина была удостоена звания народной артистки РСФСР.